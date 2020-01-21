США планируют ужесточить выдачу виз для борьбы с "родильным туризмом" — СМИ

Правительство США планирует ужесточить выдачу туристических виз иностранкам, которые хотят рожать детей на территории Америки. Об этом 20 января сообщило издание Axios со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте.
Издание отмечает, что администрация Трампа предоставит чиновникам Государственного департамента полномочия отказывать иностранцам в краткосрочных деловых и туристических визах, если они сочтут, что цель поездки — "родильный туризм".
Собеседник издания в Госдепартаменте заявил, что "изменение направлено на устранение рисков национальной безопасности", связанных с "родильным туризмом".
По словам еще одного источника, такое регулирование является частью более широких усилий администрации по усилению процесса проверки виз в целом.
Официального подсчета младенцев, рожденных иностранными посетителями в США, не существует, но по оценкам близкого к аппарату Трампа Центра исследования иммиграции, ежегодно на территории США рождается примерно 33 тыс. детей иностранцев.
С 1868 года в США действует 14-я поправка к конституции. Она была введена после Гражданской войны и закрепила предоставление гражданства любому лицу, родившемуся на территории Штатов. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал это положение, называя его магнитом для нелегальной миграции.