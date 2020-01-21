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США планируют ужесточить выдачу виз для борьбы с "родильным туризмом" — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа хочет ужесточить выдачу виз иностранкам, которые приезжают в Штаты рожать, сообщает издание Axios. В соответствии с конституцией США, ребенок, родившийся в Америке, автоматически получает американское гражданство.

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США хочет ужесточить получение виз иностранками, желающими родить ребенка в Америке
США хочет ужесточить получение виз иностранками, желающими родить ребенка в Америке
Фото: pixabay.com

Правительство США планирует ужесточить выдачу туристических виз иностранкам, которые хотят рожать детей на территории Америки. Об этом 20 января сообщило издание Axios со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте.

Издание отмечает, что администрация Трампа предоставит чиновникам Государственного департамента полномочия отказывать иностранцам в краткосрочных деловых и туристических визах, если они сочтут, что цель поездки — "родильный туризм".

Собеседник издания в Госдепартаменте заявил, что "изменение направлено на устранение рисков национальной безопасности", связанных с "родильным туризмом".

По словам еще одного источника, такое регулирование является частью более широких усилий администрации по усилению процесса проверки виз в целом.

Официального подсчета младенцев, рожденных иностранными посетителями в США, не существует, но по оценкам близкого к аппарату Трампа Центра исследования иммиграции, ежегодно на территории США рождается примерно 33 тыс. детей иностранцев.

С 1868 года в США действует 14-я поправка к конституции. Она была введена после Гражданской войны и закрепила предоставление гражданства любому лицу, родившемуся на территории Штатов. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал это положение, называя его магнитом для нелегальной миграции.

Теги: США, туризм, иммиграция, Дональд Трамп, визы
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