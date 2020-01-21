США планируют ужесточить выдачу виз для борьбы с "родильным туризмом" — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа хочет ужесточить выдачу виз иностранкам, которые приезжают в Штаты рожать, сообщает издание Axios. В соответствии с конституцией США, ребенок, родившийся в Америке, автоматически получает американское гражданство.

Правительство США планирует ужесточить выдачу туристических виз иностранкам, которые хотят рожать детей на территории Америки. Об этом 20 января сообщило издание Axios со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте.

Издание отмечает, что администрация Трампа предоставит чиновникам Государственного департамента полномочия отказывать иностранцам в краткосрочных деловых и туристических визах, если они сочтут, что цель поездки — "родильный туризм".

Собеседник издания в Госдепартаменте заявил, что "изменение направлено на устранение рисков национальной безопасности", связанных с "родильным туризмом".

По словам еще одного источника, такое регулирование является частью более широких усилий администрации по усилению процесса проверки виз в целом.

Официального подсчета младенцев, рожденных иностранными посетителями в США, не существует, но по оценкам близкого к аппарату Трампа Центра исследования иммиграции, ежегодно на территории США рождается примерно 33 тыс. детей иностранцев.

С 1868 года в США действует 14-я поправка к конституции. Она была введена после Гражданской войны и закрепила предоставление гражданства любому лицу, родившемуся на территории Штатов. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал это положение, называя его магнитом для нелегальной миграции.