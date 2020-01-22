Трамп планирует ограничить въезд в США для граждан семи стран, включая Беларусь – СМИ

Как пишет Politico, администрация президента США Дональда Трампа планирует наложить иммиграционные ограничения на семь стран, среди которых Беларусь и Кыргызстан. Аналогичные меры с 2018 года действуют в отношении Ливии, Сирии, Сомали, Йемена, КНДР, Венесуэлы и Ирана.

Президент США Дональд Трамп планирует расширить список стран, гражданам которых ограничат въезд в страну, пишет Politico со ссылкой на два информированных источника.

В число государств, которые, возможно, будут подвергнуты иммиграционным ограничениям, войдут Беларусь, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Кыргызстан, Танзания и Судан.

Готовящийся документ не обязательно полностью запретит всем гражданам этих стран въезд в Соединенные Штаты; ограничения могут применяться только к определенным чиновникам или к определенным типам виз, сказал один из собеседников.

Издание выражает удивление в связи с появлением в списке Нигерии, давнего партнера Штатов в борьбе с терроризмом.

Отношения США и Беларуси начали восстанавливаться в 2019 году после длительной заморозки, отмечается в публикации.

Министерство внутренней безопасности и Государственный департамент не ответили на запрос Politico о комментарии.

После прихода к власти Трамп заявил, что его администрация "унаследовала полномасштабный кризис на границах – и это была катастрофа". Он добавил, что иммиграционные службы начали операцию по выдворению из США нелегалов, совершивших какие-либо правонарушения.

В 2018 году президент сравнил прибывающих в страну иммигрантов с пригретой на груди змеей.

Первый антимиграционный указ Трамп подписал в январе 2017 года, его заблокировало несколько судов.

Второй антимиграционный указ Трамп подписал в марте 2017-го, его также заблокировали, но Верховный суд США разрешил частичное применение указа.

После того как второй указ утратил силу, в сентябре 2017 года Трамп подписал третий вариант запрета, согласно которому в США запрещено въезжать выходцам из Ливии, Сирии, Сомали, Йемена, КНДР, Венесуэлы и Ирана, которые не имеют виз или вида на жительство. Ранее из списка исключили Ирак, Судан и Чад.

26 марта 2018 года Верховный суд США поддержал третью итерацию указа Трампа.