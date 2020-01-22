Трамп планирует ограничить въезд в США для граждан семи стран, включая Беларусь – СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует расширить список стран, гражданам которых ограничат въезд в страну, пишет Politico со ссылкой на два информированных источника.
В число государств, которые, возможно, будут подвергнуты иммиграционным ограничениям, войдут Беларусь, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Кыргызстан, Танзания и Судан.
Готовящийся документ не обязательно полностью запретит всем гражданам этих стран въезд в Соединенные Штаты; ограничения могут применяться только к определенным чиновникам или к определенным типам виз, сказал один из собеседников.
Издание выражает удивление в связи с появлением в списке Нигерии, давнего партнера Штатов в борьбе с терроризмом.
Отношения США и Беларуси начали восстанавливаться в 2019 году после длительной заморозки, отмечается в публикации.
Министерство внутренней безопасности и Государственный департамент не ответили на запрос Politico о комментарии.
После прихода к власти Трамп заявил, что его администрация "унаследовала полномасштабный кризис на границах – и это была катастрофа". Он добавил, что иммиграционные службы начали операцию по выдворению из США нелегалов, совершивших какие-либо правонарушения.
В 2018 году президент сравнил прибывающих в страну иммигрантов с пригретой на груди змеей.
Первый антимиграционный указ Трамп подписал в январе 2017 года, его заблокировало несколько судов.
Второй антимиграционный указ Трамп подписал в марте 2017-го, его также заблокировали, но Верховный суд США разрешил частичное применение указа.
После того как второй указ утратил силу, в сентябре 2017 года Трамп подписал третий вариант запрета, согласно которому в США запрещено въезжать выходцам из Ливии, Сирии, Сомали, Йемена, КНДР, Венесуэлы и Ирана, которые не имеют виз или вида на жительство. Ранее из списка исключили Ирак, Судан и Чад.
26 марта 2018 года Верховный суд США поддержал третью итерацию указа Трампа.