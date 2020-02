Администрация Трампа отказалась публиковать письма о замораживании военной помощи Украине

Юрист Белого дома заявил, что письма, в которых президент США Дональд Трамп и его подчиненные обсуждают предоставление военной помощи Украине, должны оставаться конфиденциальными.

Министерство юстиции США располагает 24 электронными письмами, в которых президент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и другие высокопоставленные чиновники американской администрации обсуждают предоставление военной помощи Украине в июне – сентябре 2019 года, сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, министерство опубликовало заявление спустя несколько часов после того, как Сенат 31 января проголосовал против вызова дополнительных свидетелей и рассмотрения новых документов в рамках импичмента Трампа. При этом указанные письма – это "первое официальное подтверждение того факта, что президент был непосредственно вовлечен в процесс принятия решения о помощи Украине".

В то же время содержание этих писем остается неизвестным. Как пишет CNN, администрация Трампа продолжает скрывать их от общественности и Конгресса.

Юрист Белого дома заявил, что имейлы должны оставаться конфиденциальными, поскольку в них содержатся "сообщения либо президента, либо вице-президента, либо его непосредственных советников о принятии президентом решения о масштабах, продолжительности и цели приостановления военной помощи Украине".

Процедура импичмента в отношении президента США Дональда Трампа была начата 24 сентября 2019 года. Поводом стали публикации The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. По версии представителей Демократической партии, Трамп требовал от Зеленского начать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США и возможного соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена. Чтобы заставить украинского президента выполнить его просьбу, Трамп заморозил военную помощь Украине, считают демократы.

18 декабря контролируемая демократами Палата представителей одобрила две статьи обвинения: "злоупотребление служебным положением" и "препятствование работе Конгресса". В январе 2020 года дело об импичменте поступило на рассмотрение Сената, который должен принять окончательное решение: отстранить Трампа от власти или отклонить обвинения.

Финальное голосование по импичменту запланировано на 5 февраля. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии, поэтому отстранение Трампа маловероятно.