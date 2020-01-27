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Трамп заявил, что не говорил Болтону о задержке военной помощи для Украины в обмен на расследование дела Байдена

В черновиках книги бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона говорится, что он в числе других чиновников призывал Трампа разморозить военную помощь Украине, но тот отказывался, потому что хотел получить материалы, касающиеся сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Трамп слова Болтона отверг.

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Трамп считает, что так Болтон хочет помочь продаже своей книги
Трамп считает, что так Болтон хочет помочь продаже своей книги
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп отверг слова бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона о том, что говорил ему о задержке военной помощи для Украины в связи с расследованием в отношении сына своего вероятного соперника на выборах президента в 2020 году Джо Байдена. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в том числе с Байденом. На самом деле он никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения. Если Джон Болтон сказал об этом, то только для того, чтобы продать книгу", – считает Трамп.

Он высказал мнение, что стенограммы звонков с президентом Украины Владимиром Зеленским – подтверждение, что американский президент не давил на украинского.

"Кроме того, я встретился с президентом Зеленским в ООН (демократы сказали, что я никогда не встречался) и оказал военную помощь Украине без каких-либо условий и расследований – и гораздо раньше, чем ожидалось. Я также разрешил Украине приобрести противотанковые ракеты Javelin. Моя администрация сделала гораздо больше, чем предыдущая администрация", – добавил Трамп.

В неопубликованном черновике книги Болтона говорится: в августе 2019 года Трамп поделился с ним, что предпочитает не направлять помощь Украине, пока украинские официальные лица не передадут все имеющиеся у них материалы, касающиеся Байдена и сторонников Хиллари Клинтон в Украине.

Задержка оборонной помощи Украине летом 2019 года фигурирует в деле об импичменте Трампа: по мнению демократов, президент США, задержав предоставление помощи, пытался надавить на украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы правоохранительные органы начали расследование деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

На заседании 18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат 16 января начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей США передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента Трампа.

Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

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