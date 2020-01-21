Трамп за год уволил трех советников по делам Европы и РФ

17 января президент США Дональд Трамп уволил советника по делам России и Европы в Совете национальной безопасности Эндрю Пика после трех месяцев работы. Двое его предшественников давали показания в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа.

Президент США Дональд Трамп уволил третьего за год советника по делам Европы и РФ. Эндрю Пик проработал на этом посту три месяца, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Пика отстранили от служебных обязанностей 17 января. По данным издания, чиновник был в административном отпуске в связи с ведущимся в его отношении расследованием, связанным с безопасностью.

Именно Пик должен был сопровождать Трампа на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Агентство напоминает, что в октябре 2019 года с должности советника по делам России и Европы в Совете национальной безопасности Трамп уволил Тима Моррисона. После отставки чиновник дал показания в комитете Конгресса, который ведет расследование в рамках процедуры импичмента президента США.

До Моррисона этот пост занимала Фиона Хилл. Она также свидетельствовала в Конгрессе против Трампа. Именно она говорила, что теорию о вмешательстве Украины в президентские выборы в США в 2016 году распространяют российские спецслужбы. Хилл также говорила, что советники Трампа были обеспокоены попытками близких к президенту людей подтолкнуть Киев к расследованию деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.