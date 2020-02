Сенат отказался отстранять Трампа от власти

За признание президента США Дональда Трампа виновным в препятствовании расследованию Конгресса проголосовали 47 сенаторов.

Сенат США на заседании 5 февраля признал президента США Дональда Трампа невиновным в препятствовании расследованию Конгресса в рамках процедуры импичмента. Таким образом, Сенат отклонил оба обвинения и отказался отстранять Трампа от власти. Трансляцию заседания верхней палаты американского парламента ведет The Washington Post.

За признание Трампа виновным высказались 47 сенаторов, против – 53 ("за" голосовали представители Демократической партии, "против" – Республиканской).

Несколько минут назад Сенат отклонил и первое обвинение – в злоупотреблении властью.

Для отстранения Трампа от должности нужна была поддержка 2/3 Сената (как минимум 67 голосов) любого из обвинений.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.