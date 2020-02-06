Сенат отказался отстранять Трампа от власти

Сенат США на заседании 5 февраля признал президента США Дональда Трампа невиновным в препятствовании расследованию Конгресса в рамках процедуры импичмента. Таким образом, Сенат отклонил оба обвинения и отказался отстранять Трампа от власти. Трансляцию заседания верхней палаты американского парламента ведет The Washington Post.
За признание Трампа виновным высказались 47 сенаторов, против – 53 ("за" голосовали представители Демократической партии, "против" – Республиканской).
Несколько минут назад Сенат отклонил и первое обвинение – в злоупотреблении властью.
Для отстранения Трампа от должности нужна была поддержка 2/3 Сената (как минимум 67 голосов) любого из обвинений.
24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.
18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.
Сенат Конгресса США 16 января 2020 года начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента. Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.