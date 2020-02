Республиканец Ромни намерен голосовать за признание Трампа виновным в злоупотреблении властью

Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни заявил, что намерен поддержать обвинение республиканца, президента США Дональда Трампа по одной из двух статей, которые ему предъявили в рамках процедуры импичмента, хотя этот голос, "вероятно, будет среди меньшинства в Сенате".

Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил 5 февраля, что будет голосовать в Сенате за признание президента США Дональда Трампа виновным по одной из двух из статей обвинения, которые ему предъявили в рамках процедуры импичмента, CNN транслировал его выступление.

По словам Ромни, он намерен поддержать признание Трампа виновным в злоупотреблении властью. Сенатор отметил, что его голос, "вероятно, будет среди меньшинства в Сенате".

"Независимо от исхода голосования я смогу сказать своим детям и внукам, что проголосовал так, как велел мне долг", – добавил он.

Решение поддержать обвинение "президента – лидера его собственной партии" Ромни назвал "самым трудным, с которым когда-либо сталкивался".

Как отмечает CNN, Ромни будет первым сенатором в истории США, который проголосует за осуждение президента от своей партии.

Финальное голосование по импичменту Трампа назначено на 5 февраля, оно состоится примерно в 23.00 по киевскому времени.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат Конгресса США 16 января 2020 года начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента. Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии, большинство в Палате представителей – у демократов.