"Наркоман, алкоголик". Шокин сказал Джулиани, что сын Байдена не имел квалификации для работы в Burisma

Автобиография сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера свидетельствует о том, что он "просто наркоман, алкоголик и все такое прочее", заявил бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в интервью личному адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани.

Джулиани во время интервью показал справку о том, что Шокин был отравлен ртутью в 2019 году Скриншот: Rudy W. Giuliani / YouTube

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в интервью личному адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани, которое вышло в эфир на YouTube-канале адвоката 31 января, заявил, что сын вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантер не имел достаточной квалификации для того, чтобы работать в составе совета директоров украинской компании Burisma.

"У него не было квалификации вообще никакой. Он же, если посмотреть его автобиографию и что он делал, то он просто наркоман, алкоголик и все такое прочее", – сказал Шокин.

Он считает, что расследование дела Burisma было прекращено незаконно.

Шокин рассказал, что сам подал в отставку, так как вероятный соперник Трампа на президентских выборах Джо Байден "давил" на пятого президента Петра Порошенко. По словам экс-главы ГПУ, Порошенко говорил ему: "Байден требует тебя уволить".

"Мне не осталось другого выбора как уволиться, потому что я человек нормальный, понимаю, что деньги (предоставление Украине $1 млрд кредитных гарантий США. – "ГОРДОН") нужны. Идет война, нужны деньги, давай иди… Я не очень хотел увольняться. Я говорю, я не понимаю, почему я должен увольняться", – сказал Шокин.

Также Джулиани показал часть якобы отчета австрийского врача Николая Корпана, который в 2004 году лечил тогдашнего кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко, госпитализированного с подозрением на отравление диоксинами. В документе сказано, что Шокин был отравлен ртутью.

Скриншот: Rudy W. Giuliani / YouTube

Скриншот: Rudy W. Giuliani / YouTube

Джулиани 29 января анонсировал публикацию отчета австрийского медицинского светила о том, что Шокин находился при смерти. Сам экс-генпрокурор в интервью ТСН, вышедшем 31 января, говорил, что в 2019 году пережил "две остановки сердца" после отравления ртутью. Он не исключил причастности Байдена к отравлению.

Джулиани рассказал, что интервью было записано в Киеве "несколько месяцев назад". Оно смонтировано в виде фильма, где беседа Шокина и Джулиани прерывается монологами Джулиани.

Джулиани приезжал в Украину в декабре 2019 года, поездка была оформлена как съемки документального сериала One America News, который рекламировали как "альтернативу" слушаниям, которые проводят в комитетах Конгресса США в рамках процедуры импичмента Трампа.

Шокин был генпрокурором с февраля 2015 года по апрель 2016-го. С 2017 года он пытается восстановиться на должности. Шокин считает, что его увольнение было незаконным и что по закону "у него еще два года и четыре месяца полномочий".

В январе 2018 года Байден рассказал, что требовал от президента Порошенко и премьера Арсения Яценюка уволить генпрокурора Шокина. Тот ответил, что заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

29 января 2020 года стало известно, что Шокин потребовал от Государственного бюро расследований Украины открыть уголовное производство в отношении Байдена за вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа.

Историю с увольнением Шокина и ролью в ней Байдена сейчас используют в США республиканцы, которые пытаются защитить Трампа от импичмента.

Байден признавал в 2019 году, что его сыну Хантеру "пришлось пережить трудные времена" и сейчас он борется с наркозависимостью. Джо Байден отмечал, что Хантер – "самый честный и порядочный человек, которого он знает".