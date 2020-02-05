Трамп должен добиваться расследования деятельности Байдена в Украине – Джулиани

Личный адвокат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что продолжает искать "больше информации" о деятельности экс-вице-президента Джо Байдена в Украине.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен добиваться проведения расследования деятельности экс-вице-президента США Джо Байдена в Украине. Об этом личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил в интервью радио NPR, вышедшем в эфир 4 февраля.

"Абсолютно, на 100%. Я бы возражал, если бы он этого не сделал", – сказал Джулиани.

Он считает, что таким образом Трамп дал бы сигнал о том, что "Байден безнаказанно продал США" и оставил страну "в дураках в Украине".

Адвокат отметил, что до сих пор ищет "больше информации" о деятельности Байдена в Украине. Отвечая на вопрос журналиста, является ли это поручением Трампа, Джулиани заявил: "Он не сказал мне не делать этого".

По мнению Джулиани, Трампа оправдают в Сенате во время голосования по импичменту, которое назначено на 5 февраля.

Байден-младший работал в совете директоров Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном вероятного соперника Трампа на президентских выборах Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат Конгресса США 16 января 2020 года начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента. Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии, большинство в Палате представителей – у демократов.