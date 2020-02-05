Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Трамп должен добиваться расследования деятельности Байдена в Украине – Джулиани

Личный адвокат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что продолжает искать "больше информации" о деятельности экс-вице-президента Джо Байдена в Украине.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байдена (на фото) называют конкурентом Трампа на президентских выборах
Байдена (на фото) называют конкурентом Трампа на президентских выборах
Фото: ЕРА

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен добиваться проведения расследования деятельности экс-вице-президента США Джо Байдена в Украине. Об этом личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил в интервью радио NPR, вышедшем в эфир 4 февраля. 

"Абсолютно, на 100%. Я бы возражал, если бы он этого не сделал", – сказал Джулиани.

Он считает, что таким образом Трамп дал бы сигнал о том, что "Байден безнаказанно продал США" и оставил страну "в дураках в Украине".  

Адвокат отметил, что до сих пор ищет "больше информации" о деятельности Байдена в Украине. Отвечая на вопрос журналиста, является ли это поручением Трампа, Джулиани заявил: "Он не сказал мне не делать этого".

По мнению Джулиани, Трампа оправдают в Сенате во время голосования по импичменту, которое назначено на 5 февраля.

Байден-младший работал в совете директоров Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном вероятного соперника Трампа на президентских выборах Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат Конгресса США 16 января 2020 года начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента. Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии, большинство в Палате представителей – у демократов.

Теги: США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, расследование, Рудольф Джулиани, импичмент Трампа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
65 экранных смертей. Дэнни Трехо возглавил "смертельный" рейтинг актеров
65 экранных смертей. Дэнни Трехо возглавил "смертельный" рейтинг актеров
Фреймут показала, как правильно держать чайную и кофейную чашки
Фреймут показала, как правильно держать чайную и кофейную чашки
Муж Собчак Богомолов: Facebook это бесовское пространство
Муж Собчак Богомолов: Facebook – это бесовское пространство
"Я просто хотел уйти". Аль Пачино не знал названия шоу, на которое его пригласили
"Я просто хотел уйти". Аль Пачино не знал названия шоу, на которое его пригласили
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS