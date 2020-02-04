Республиканцы грозят Байдену импичментом в случае избрания его президентом США

В США сенатор-республиканец Джони Эрнст заявила, что вероятный соперник президента Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байден уже "заслужил" импичмент своей деятельностью в Украине во времена, когда он был вице-президентом США.

Представители Республиканской партии в Конгрессе США могут начать процесс импичмента новоизбранному президенту в том случае, если им станет демократ Джо Байден. Об этом заявила сенатор-республиканец Джони Эрнст, сообщила 3 февраля украинская служба "Голоса Америки".

"Думаю, дверь в возможности объявить импичмент открылась. Джо Байден должен быть очень осторожным с тем, о чем он просит, потому что может сложиться ситуация, где в случае, если когда-нибудь Байден станет президентом, люди скажут: что ж, мы объявим ему импичмент", – отметила сенатор.

Основанием для импичмента она назвала тот факт, что, будучи вице-президентом США, он призван был искоренить коррупцию в Украине. Вместо этого он "закрыл глаза на компанию Burisma" из-за своего сына, который "зарабатывал миллионы долларов в год", входя в наблюдательный совет компании.

В ответ представитель Байдена заявил, что слова сенатора Эрнст только вдохновят демократов голосовать за Байдена: "Жители Айовы (где 3 февраля прошли первые кокусы Демократической партии. – "ГОРДОН") получат шанс сказать те слова, которых больше всего боятся [президент] Дональд Трамп и Джонни Эрнст: мы здесь, чтобы отдать предпочтение Джо Байдену".

Эрнст стала сенатором США в январе этого года от штата Айова, это ее первая каденция.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Байден-младший работал в совете директоров Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом компании Burisma. Позже новоназначенный глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что дело Burisma пересмотрят.

На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно, сообщается на сайте Белого дома. Также он тогда высказал тезис, который на следующий день повторил в своем Twitter, что сын Байдена якобы "украл миллионы в Китае". Байден заявил, что его сын не сделал ничего плохого, работая в Украине.

После публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подчеркнул, что Байден и его сын не фигурируют в расследованиях украинских антикоррупционных органов.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат Конгресса США 16 января 2020 года начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента. Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии, большинство в Палате представителей – у демократов.