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Сенат признал Трампа невиновным по первой статье импичмента

За признание президента США Дональда Трампа виновным по обвинению в злоупотреблении властью проголосовали 48 сенаторов.

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Сенат оправдал Трампа по одному из обвинений
Сенат оправдал Трампа по одному из обвинений
Фото: EPA

Сенат США вечером 5 февраля признал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинений в рамках процедуры импичмента. Трансляцию заседания верхней палаты американского парламента ведет The Washington Post.

За признание Трампа невиновным проголосовали 52 сенатора (все представители Республиканской партии, кроме сенатора от Юты Митта Ромни). 48 членов Сената высказались за признание Трампа виновным.

Таким образом, действующий президент США оправдан по первой статье импичмента.

Сейчас Сенат приступил к голосованию по второй статье обвинений – в препятствовании расследованию Конгресса.

Для отстранения Трампа от должности необходима поддержка 2/3 Сената (как минимум 67 голосов) одного из обвинений.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат Конгресса США 16 января 2020 года начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента. Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Теги: США, импичмент, Сенат США, Дональд Трамп, импичмент Трампа
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