Трамп – один из самых непопулярных президентов за всю историю США. Но у демократов нет фигуры, которая бы убедительно его "уделывала"

В США сейчас судят 52-летнего жителя Аризоны Яна Питера Мейстера, который позвонил в вашингтонский офис Адама Шиффа, обложил конгрессмена матом и пообещал "снести ему башку". Когда Мейстера задержали, дома обнаружили целый арсенал незарегистрированного оружия. Позиция защиты: мужчина был сильно пьян и насмотрелся Fox News.

Дело в том, что Адам Шифф – глава комитета по разведке нижней палаты Конгресса, который запустил расследование, приведшее к импичменту Трампа, а во время самой процедуры импичмента стал главным обвинителем президента. Fox News – любимый телеканал Дональда Трампа, по которому тот неоднократно заявлял, что Шифф – "больной человек" и его нужно судить за государственную измену. Удивительно ли, что нашелся настоящий патриот, который по-своему разделил свое возмущение с президентом?

Слушания по импичменту, точку в котором сегодня, в среду, 5 февраля, поставит Сенат, и начавшаяся большая президентская гонка неимоверно взвинтили американцам нервы. Накануне, перед произнесением ежегодного обращения к Конгрессу, Дональд Трамп демонстративно не заметил протянутую ему руку Нэнси Пелоси, спикера нижней палаты и лидера тамошних демократов, а после того, как он закончил выступление, Пелоси, сидевшая у президента за спиной, так же демонстративно порвала бумажную копию его речи. Вызывающий отказ соблюдать даже протокольные приличия закрепил то, что было очевидно и раньше: демократы и республиканцы вступили в драку, со старта шокирующую уровнем взаимной ожесточенности. До чего дойдет к решающему ноябрю, не возьмется прогнозировать никто.

Основания нервничать есть у всех. Трамп в атмосфере выборов чувствует себя великолепно, для него это любимый карнавал, только в отличие от 2016-го, ему теперь проигрывать никак нельзя: лишь позиция во главе Белого дома как-то бережет от многочисленных расследований, запущенных именно из-за того, что он стал главой Белого дома. Республиканцы нервничают, потому что превратились в обслуживающий аппарат при Трампе. После проигрыша придется долго восстанавливаться, но и новых четыре года с нынешним капризным лидером – это путь в тревожную неизвестность, где скорее ждут новые неприятности, чем успехи.

Демократам вообще грустно. Их оппонент – один из самых непопулярных президентов за всю историю. Казалось, победить его не составляет проблемы, но проблема есть, и еще какая. Главное: отсутствует фигура, которая бы убедительно "уделывала" Трампа. Тут еще на свою голову они накосячили в Айове, в первом же штате, с которого начинается праймериз. Спустя двое суток после выборов неизвестен победитель. Республиканцы троллят организационные способности деятелей из Демократической партии: и эти люди претендуют на управление страной?

Зато наверняка уже известно, что Джо Байден, который лидировал в общенациональных рейтингах, в Айове занял, похоже, только четвертое место с очень слабым результатом. Бывший вице-президент испытывает проблемы с финансированием своей кампании, а теперь спонсоры вообще задумаются, стоит ли тратиться на него. В этом коварная сила первого впечатления, которое кандидаты стремятся произвести в Айове. Участники предвыборных мероприятий Байдена отмечают отсутствие искры, необходимой энергетики, которая так нужна лидеру гонки.

А если не Байден, то кто? Берни Сандерс? Он слишком левый и отпугивает умеренных избирателей. В своем обращении к Конгрессу Трамп провел необходимую профилактику, заклеймив угрозу надвигающегося на Америку социализма и проиллюстрировав ее ситуацией государственного распада в Венесуэле. Конкуренцию за первое место в Айове Сандерсу составил Пит Буттиджич, молодой бывший мэр небольшого города в Индиане, ветеран, открытый гей и политик относительно умеренных взглядов. Это большая неожиданность, но что с ней делать – не очень понятно. Все начали вспоминать феномен Джимми Картера, чей успех на праймериз в 1976 году тоже оказался для всех неожиданностью. Но готов ли Буттиджич закрепить свой успех в других штатах при том, что у него слабая поддержка среди цветных избирателей?

А впереди ожидает вступления в гонку Майк Блумберг, играющий свою игру вообще помимо установленных партией процедур, огромный капитал позволяет ему такую самостоятельность. Мультимиллиардеру что? Он сожжет несколько сотен миллионов, которых у него завались, оттопчется по лично ненавистному ему Трампу и сломает кампании другим кандидатам, проиграв при этом сам. А если выиграет, то станет для Демократической партии тем, кем стал для Республиканской Дональд Трамп: капризным самодуром, не терпящим малейшей критики. Та еще перспектива.

Но самое важное – что вместе с политической системой, которая проходит небывалые испытания при президентстве Трампа, сильно трясет и все общество, как никогда поляризованное и наэлектризованное. В октябре, как раз тогда, когда Ян Питер Мейстер грозил снести башку Адаму Шиффу, Джорджтаунский университет попросил американцев обозначить, насколько страна близка к гражданской войне, по шкале от нуля до ста. Средний результат оказался шокирующий: 67,23%.

Для остального мира важен не только результат разворачивающейся в Штатах кампании, но и уровень норм и приличий, который она задает. Все-таки ведущая демократия планеты. Мы привыкли к диким нравам отечественной политики, но всегда оставалась возможность противопоставить им образ якобы продвинутых, цивилизованных западных политических сообществ. Кажется, с примерами становится все туже.

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора