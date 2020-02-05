"Укрзалізниця" подписала Меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук надеется, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn поможет реформировать "Укрзалізницю".

"Укрзалізниця" 5 февраля подписала Меморандум о стратегическом сотрудничестве с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn. Трансляция подписания велась на Facebook-странице премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Меморандум подписали временно исполняющий обязанности главы правления "Укрзалізниці" Желько Марчек, член правления "Укрзалізниці" Ремигиуш Пашкевич, член правления Deutsche Bahn Рональд Пофалла и глава компании DBEC Нико Варнабов.

"Это очень важно для нашей экономики и сферы инфраструктуры. В то же время это одна из самых больших компаний в стране и она ("Укрзалізниця") является стратегической, а значит к её реформированию надо подойти со всей ответственностью. Мы знаем, что у Германии есть опыт реформирования железной дороги. В то же время Deutsche Bahn является одной из ведущих компаний, занимающихся железнодорожными перевозками. Поэтому мы продолжаем диалог о возможном стратегическом сотрудничестве "Укрзалізниці" и Deutsche Bahn", — отметил Гончарук.

Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января заявил, что украинскую железную дорогу намерены передать в управление "немцам" на 10 лет.

Кроме того, 22 января Гончарук и Мининфраструктуры сообщали о подписании меморандума о взаимопонимании между министерством и Deutsche Bahn. Премьер подчеркивал, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов "Укрзалізниці", а о продаже или аренде компании речь не идет.

В Deutsche Bahn заявили, что не намерены брать "Укрзалізницю" в управление, а будут только консультировать компанию. Там также уточнили, что в Давосе было подписано предварительное соглашение, а меморандум о взаимопонимании между компанией и Мининфраструктуры намерены подписать в феврале. Этот документ будет содержать условия сотрудничества с "Укрзалізницею".

Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы. Контрольный пакет акций принадлежит государству.