Кабмин создал рабочую группу по сотрудничеству "Укрзалізниці" с Deutsche Bahn

Кабинет Министров Украины проводит консультации со всеми заинтересованными сторонами по поводу сотрудничества "Укрзалізниці" с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук: Мы осознаем, что "Укрзалізниця" – это стратегически важный для страны объект Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины создал рабочую группу по обсуждению деталей сотрудничества "Укрзалізниці" с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn, сообщает пресс-служба правительства.

25 января состоялось первое заседание группы, в ее состав вошли представители Министерства инфраструктуры, "Укрзалізниці", комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, бизнес-ассоциаций и профсоюзов.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что на следующей неделе его ведомство проведет консультации с участниками рабочей группы для обсуждения деталей будущей сделки с Deutsche Bahn.

"Нам важно, чтобы подписанный в начале февраля документ о сотрудничестве с Deutsche Bahn учитывал все важные аспекты, включая политику безопасности и социальную составляющую. Мы осознаем, что "Укрзалізниця" – это стратегически важный для страны объект. Поэтому сейчас проводим консультации со всеми заинтересованными сторонами, чтобы услышать все мнения", – добавил премьер-министр Алексей Гончарук, добавив, что "Укрзалізниця" остается под контролем украинского правительства.

Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января заявил, что украинскую железную дорогу намерены передать в управление "немцам" на 10 лет.

"Вчера был подписан меморандум между Министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", – сказал глава правительства.

Кроме того, 22 января Гончарук и Мининфраструктуры сообщали о подписании меморандума о взаимопонимании между министерством и Deutsche Bahn. Премьер подчеркивал, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов "Укрзалізниці", а о продаже или аренде компании речь не идет.

В Deutsche Bahn заявили, что не намерены брать "Укрзалізницю" в управление, а будут только консультировать компанию. Там также уточнили, что в Давосе было подписано предварительное соглашение, а меморандум о взаимопонимании между компанией и Мининфраструктуры намерены подписать в феврале. Этот документ будет содержать условия сотрудничества с "Укрзалізницею".

Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы. Контрольный пакет акций принадлежит государству.