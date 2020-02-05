Кабмин назначил временного главу правления "Укрзалізниці"

Временно исполняющим обязанности председателя правления "Укрзалізниці" стал член правления компании Марчек Желько.

5 февраля Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности председателя правления "Укрзалізниці" Марчека Желько. Соответствующее распоряжение №64-р опубликовано на сайте Кабмина.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя правления акционерного общества "Українська залізниця", исполнение обязанностей председателя правления указанного общества на члена правления акционерного общества "Українська залізниця" Марчека Желько", – говорится в документе.

Желько имеет экономическое образование и более 15 лет опыта в сфере управления персоналом. Почти 13 лет работал в корпорации McDonald’s в Украине, Румынии и Югославии. Принимал участие в проекте реформирования HR-направления в компании "Новая почта". В 2007–2013 годах был директором по персоналу "Днепроспецстали", в 2013–2014 годах – директором по персоналу группы Starlightmedia. В июне 2016 года стал членом правления "Укрзалізниці", указано на сайте компании.

До этого главой правления "Укрзалізниці" был Евгений Кравцов. Кабмин согласовал его увольнение 29 января 2020 года.

Кравцов заявил, что при увольнении получит "немалую" компенсацию. Он хотел, чтобы его перевели в Министерство инфраструктуры, но правительство решило разорвать с ним контракт с соответствующей денежной компенсацией.