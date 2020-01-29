Кравцов заявил, что при увольнении получит "немалую" компенсацию

Бывший глава правления акционерного общества "Укрзалізниця" Евгений Кравцов хотел, чтобы его перевели в Министерство инфраструктуры, но правительство решило разорвать с ним контракт.

Кравцов: Я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту Фото: Євген Кравцов / Facebook

29 января бывший глава правления акционерного общества "Укрзалізниця" Евгений Кравцов заявил в Facebook, что при увольнении получит "немалую" компенсацию.

По словам Кравцова, наблюдательный совет "Укрзалізниці" рассматривал его заявление об увольнении в течение нескольких месяцев, однако оснований уволить не нашли, поскольку он выполнил почти все поставленные показатели эффективности работы.

"Если говорить моим любимым юридическим языком: вчера было принято решение о досрочном расторжении контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не мала, скажу сразу. Но это – решение акционера. Со своей стороны я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту", – написал он.

Кравцов считает, что сейчас компания переживает "одни из лучших времен практически по всем показателям".

"Громадське" пишет, что Кравцов предлагал перевести его в Министерство инфраструктуры, однако правительство не поддержало идею.

Государство должно выплатить Кравцову годовой размер зарплаты. В 2018 году бывший глава УЗ сообщал, что получал 570,59 тыс. грн ($22,9 тыс.) зарплаты ежемесячно. Если его зарплата не изменилась и в 2019 году, то Кравцов получит около 6,84 млн грн ($280 тыс.), отмечает телеканал.

9 августа 2017 года Кабинет Министров назначил Кравцова временно исполняющим обязанности главы компании. 10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой "Укрзалізниці".

29 января 2020 года Кабмин согласовал увольнение Кравцова.