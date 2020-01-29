Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Кравцов заявил, что при увольнении получит "немалую" компенсацию

Бывший глава правления акционерного общества "Укрзалізниця" Евгений Кравцов хотел, чтобы его перевели в Министерство инфраструктуры, но правительство решило разорвать с ним контракт.

Кравцов: Я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту
Кравцов: Я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту
Фото: Євген Кравцов / Facebook

29 января бывший глава правления акционерного общества "Укрзалізниця" Евгений Кравцов заявил в Facebook, что при увольнении получит "немалую" компенсацию.

По словам Кравцова, наблюдательный совет "Укрзалізниці" рассматривал его заявление об увольнении в течение нескольких месяцев, однако оснований уволить не нашли, поскольку он выполнил почти все поставленные показатели эффективности работы.

"Если говорить моим любимым юридическим языком: вчера было принято решение о досрочном расторжении контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не мала, скажу сразу. Но это – решение акционера. Со своей стороны я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту", – написал он.

Кравцов считает, что сейчас компания переживает "одни из лучших времен практически по всем показателям".

https://www.facebook.com/Kravtsov.Evg/posts/629839081126855

"Громадське" пишет, что Кравцов предлагал перевести его в Министерство инфраструктуры, однако правительство не поддержало идею.

Государство должно выплатить Кравцову годовой размер зарплаты. В 2018 году бывший глава УЗ сообщал, что получал 570,59 тыс. грн ($22,9 тыс.) зарплаты ежемесячно. Если его зарплата не изменилась и в 2019 году, то Кравцов получит около 6,84 млн грн ($280 тыс.), отмечает телеканал.

9 августа 2017 года Кабинет Министров назначил Кравцова временно исполняющим обязанности главы компании. 10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой "Укрзалізниці".

29 января 2020 года Кабмин согласовал увольнение Кравцова.

Теги: транспорт, Кабинет Министров, зарплата, Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, выплаты, Евгений Кравцов, увольнение, инфраструктура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
“Мне нужны ответы“. Австралиец, называющий себя сыном принца Чарльза, потребовал от наследника британского престола сдать тест ДНК
“Мне нужны ответы“. Австралиец, называющий себя сыном принца Чарльза, потребовал от наследника британского престола сдать тест ДНК
Названы имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии "Оскар"
Названы имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии "Оскар"
Терон показала лицо без макияжа
Терон показала лицо без макияжа
  Опубликован проморолик мюзикла по мотивам фильмов "Назад в будущее". Видео
  Опубликован проморолик мюзикла по мотивам фильмов "Назад в будущее". Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS