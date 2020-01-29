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Кабмин согласовал увольнение главы "Укрзалізниці" Кравцова

Будет объявлен новый конкурс на должность главы правления "Укрзалізниці", сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Прежний руководитель структуры Евгений Кравцов еще в декабре обратился к наблюдательному совету компании с просьбой прекратить его контракт.

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Кравцов возглавлял "Укрзалізницю" с 10 января 2019 года
Кравцов возглавлял "Укрзалізницю" с 10 января 2019 года
Фото: Євген Кравцов / Facebook

Глава правления акционерного общества "Укрзалізниця" Евгений Кравцов покинет свою должность. Об этом на брифинге в Киеве 29 января сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы сегодня согласовали увольнение руководителя "Укрзалізниці". Это важный шаг для перезагрузки того, что в этой важной государственной компании происходит", – заявил премьер.

Будет объявлен конкурс на замещение должности главы компании, добавил Гончарук.

9 августа 2017 года Кабинет Министров назначил Кравцова временно исполняющим обязанности главы компании. 10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой "Укрзалізниці".

20 декабря издание Delo.ua писало, что в Министерство инфраструктуры вызывают членов наблюдательного совета "Укрзалізниці" на частные беседы и склоняют их к увольнению Кравцова.

30 декабря Кравцов обратился к наблюдательному совету компании с просьбой прекратить его контракт в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.

Теги: Кабинет Министров, Укрзалізниця, Евгений Кравцов, Алексей Гончарук
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