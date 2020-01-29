Кабмин согласовал увольнение главы "Укрзалізниці" Кравцова

Глава правления акционерного общества "Укрзалізниця" Евгений Кравцов покинет свою должность. Об этом на брифинге в Киеве 29 января сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы сегодня согласовали увольнение руководителя "Укрзалізниці". Это важный шаг для перезагрузки того, что в этой важной государственной компании происходит", – заявил премьер.

Будет объявлен конкурс на замещение должности главы компании, добавил Гончарук.

9 августа 2017 года Кабинет Министров назначил Кравцова временно исполняющим обязанности главы компании. 10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой "Укрзалізниці".

20 декабря издание Delo.ua писало, что в Министерство инфраструктуры вызывают членов наблюдательного совета "Укрзалізниці" на частные беседы и склоняют их к увольнению Кравцова.

30 декабря Кравцов обратился к наблюдательному совету компании с просьбой прекратить его контракт в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.