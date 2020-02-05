70,5% украинцев считают Россию враждебной страной – опрос

Наиболее дружественными странами по отношению к Украине опрошенные центром "Социс" считают Польшу, США и Германию.

70,5% украинцев считают, что Россия занимает по отношению к Украине враждебную позицию. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в январе центром "Социс".

Респондентам задали вопрос: "По вашему мнению, какую позицию по отношению к Украине занимает каждая... из стран – дружественную, нейтральную или враждебную?"

Нейтральной Россию считают 13,7% опрошенных, дружественной – 6%.

На втором месте по враждебности оказалась Венгрия, ее отметили 11,7% респондентов.

Наиболее дружественными странами по отношению к Украине участники опроса назвали Польшу (40,8%), США (38,3%) и Германию (36,9%).

Чаще всего нейтральной страной называли Молдову (59,3%).

Инфографика: socis.kiev.ua

Социсследование проводилось с 20-го по 27 января методом формализованного интервью по месту проживания респондентов. Опрошено 2000 граждан. Статистическая погрешность не превышает 2,1%.