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ПОЛИТИКА

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому – опрос

Согласно январскому социсследованию группы "Рейтинг", положительный баланс доверия и недоверия в украинском политикуме имеет только президент Владимир Зеленский.

Зеленскому доверяют 59% опрошенных
Зеленскому доверяют 59% опрошенных
Фото: ЕРА

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 59% граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в январе Социологической группой "Рейтинг".

Респондентам задали вопрос: "Насколько вы доверяете таким политикам?"

Вариант "полностью доверяю" по отношению к Зеленскому выбрали 30% опрошенных, "скорее доверяю" – 29%.

Президент Украины оказался единственным политиком с положительным балансом доверия и недоверия. Не доверяют Зеленскому в общей сложности 32%.

За главой государства по уровню доверия разместились спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (доверяют 26%, не доверяют 44%), народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (25% и 56%), нардеп от партии "Голос" Святослав Вакарчук (22% и 62%).

Премьер-министру Алексею Гончаруку доверяют 20% респондентов, противоположное мнение выразили 53%.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Социологическое исследование проводилось с 22-го по 26 января. Методом личного формализованного интервью было опрошено 2500 человек. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

Теги: рейтинг, Святослав Вакарчук, соцопрос, Юрий Бойко, исследование, политика, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков
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