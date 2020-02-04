Зеленский поддержал введение запрета на возвращение национализированных банков экс-владельцам

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Верховная Рада примет проект закона, который предусматривает введение запрета на возвращение банков их прежним собственникам в случае отмены решения о национализации финучреждения. По его словам, законопроект будет рассмотрен на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский считает правильным принятие законопроекта №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы". Об этом он заявил во время визита в "Укргазбанк" 4 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы сделали все, чтобы этот закон был принят. Закон сейчас передан в комитет [Верховной Рады], он будет рассматриваться, мне кажется, на этой неделе. Уверен, мы его примем, но вы же понимаете, что у нас много партий в Верховной Раде. Поэтому посмотрим на результаты. Мне кажется, что это правильный закон", – сказал он.