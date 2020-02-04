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Зеленский поддержал введение запрета на возвращение национализированных банков экс-владельцам

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Верховная Рада примет проект закона, который предусматривает введение запрета на возвращение банков их прежним собственникам в случае отмены решения о национализации финучреждения. По его словам, законопроект будет рассмотрен на следующей неделе.

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Зеленский: Мне кажется, что это правильный закон
Зеленский: Мне кажется, что это правильный закон
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает правильным принятие законопроекта №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы". Об этом он заявил во время визита в "Укргазбанк" 4 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы сделали все, чтобы этот закон был принят. Закон сейчас передан в комитет [Верховной Рады], он будет рассматриваться, мне кажется, на этой неделе. Уверен, мы его примем, но вы же понимаете, что у нас много партий в Верховной Раде. Поэтому посмотрим на результаты. Мне кажется, что это правильный закон", – сказал он.

11 декабря 2019 года Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы". Правительство предлагает дополнить Кодекс административного судопроизводства нормой, которая запретит возвращать банк прежним владельцам в случае отмены решения о национализации финучреждения. Это, в частности, сделает невозможным возврат "ПриватБанка" его бывшим акционерам, в том числе Игорю Коломойскому.

"ПриватБанк" был национализирован 18 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

В августе 2019 года в НБУ сообщали, что в судах рассматривается около 270 дел, связанных с "ПриватБанком". Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 21 ноября, что "ПриватБанк" и средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам. 22 ноября Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время.

"Экономическая правда" 22 ноября написала, что Международный валютный фонд потребовал от Украины ввести законодательный запрет на возвращение национализированных банков прежним собственникам, чтобы гарантировать, что "ПриватБанк" не вернут Коломойскому.

Теги: Верховная Рада, Игорь Коломойский, ПриватБанк, Владимир Зеленский, законопроект, национализация
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