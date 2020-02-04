Зеленский: Украину должна накрыть лавина из инвестиций

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина становится стабильным рынком потенциально больших возможностей.

Проводимые в Украине реформы позволят создать условия для масштабного притока инвестиций в страну. Об этом 3 февраля во время украинско-турецкого бизнес-форума заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видео форума опубликовано в Facebook Офиса президента.

"Ликвидация административных барьеров, расширение прав субъектов хозяйствования, диджитализация государственных процессов, внедрение прозрачного рынка земли, масштабная приватизация и многие другие важные реформы воплощаются нами с единственной целью – Украину должна накрыть лавина из инвестиций как внешних, так и внутренних. Уже сегодня мы достигли необходимых для этого предпосылок: это позитивный тренд устойчивого роста экономики и установление макроэкономической стабильности, увеличение ВВП Украины, снижение инфляции, рост золотовалютных резервов, повышение кредитного рейтинга и смена прогнозов на "стабильный" и "положительный", – отметил президент.

Зеленский заявил, что Украина становится "стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей".

"Мы одна из немногих стран, которые позволяют заработать такой высокий доход на инвестиционный капитал", – добавил он.

3 февраля в Киеве состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они обсудили возможность импорта каспийского газа в Украину, также украинская сторона отметила, что рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных, которых удерживают в России.

Кроме этого, Эрдоган объявил, что Турция предоставит Украине $36 млн военной помощи.