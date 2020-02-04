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В Верховную Раду проходит четыре партии – опрос группы "Рейтинг"

Результаты январского опроса Соцгруппы "Рейтинг" показывают, что достаточный для прохождения в Раду рейтинг имеют партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батьківщина".

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Голосовать на выборах в Раду не намерены 12,4% опрошенных
Голосовать на выборах в Раду не намерены 12,4% опрошенных
Фото: ЕРА

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, их бы снова выиграла партия "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в январе Социологической группой "Рейтинг".

За "Слугу народа" проголосовали бы 42,2% тех респондентов, которые намерены идти на избирательный участок и определились с выбором.

Самый высокий уровень поддержки правящей партии наблюдается на юге Украины (39%), самый низкий – на востоке (22%).

Пятипроцентный барьер для попадания в украинский парламент преодолели бы также партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (13,5%), "Европейская солидарность" (9,5%) и "Батьківщина" (8,1%).

Рейтинг партии "Сила и честь" – 3,6%, "Голоса" – 3,4%.

12,4% опрошенных не намерены идти на парламентские выборы в случае их проведения.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Социологическое исследование проводилось с 22-го по 26 января. Методом личного формализованного интервью было опрошено 2500 человек. Статистическая погрешность не превышает 2%.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии набрали меньше 5%.

Теги: рейтинг, ВО Батьківщина, соцопрос, Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Сила и честь, Европейская солидарность, партия
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