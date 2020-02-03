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В случае выборов в Раду высокие шансы попасть в парламент имеют только четыре партии – опрос

Среди опрошенных большинство отдали бы свои голоса за партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – за жизнь", "Батьківщина" и "Европейская солидарность", кроме того, с учетом погрешности в парламент смогли бы попасть "Свобода", "Голос" и "Сила и честь", показывает опрос Центра социального мониторинга и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.

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Чтобы попасть в парламент, партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер
Чтобы попасть в парламент, партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер
Фото: wikimedia.org

Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду точно прошли бы четыре партии, еще три партии имели бы гипотетический шанс попасть в парламент. Об этом свидетельствуют опубликованные 3 февраля результаты опроса, проведенные Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

Чтобы попасть в парламент, партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер.

Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, отдали бы свои голоса за партии:

  • "Слуга народа" – 39,1%;
  • "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 14,5%;
  •  ВО "Батьківщина" – 10,8%;
  • "Европейская солидарность" – 10,6.

 С учетом погрешности (максимум 2,24%) в парламент могли бы попасть:

  •  ВО "Свобода" – 4,6%;
  • "Голос" – 4,4%;
  • "Сила и честь" – 3,9%.
Скриншот: smc.org.ua
Скриншот: smc.org.ua

Исследование проведено с 24-го по 28 января 2020 года. Опрошено 2003 респондента старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Партия "Сила и честь" получила 3,82% голосов и заняла седьмое место.

Теги: ВО Свобода, Украина, выборы, ВО Батьківщина, соцопрос, Солидарность, исследование, парламент, Слуга народа, Сила и честь, Европейская солидарность
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