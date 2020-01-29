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41% украинцев отрицательно относятся к импорту газа из России – опрос

Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", лучше всего украинцы относятся к поставкам газа из стран Европы, хуже всего – к поставкам из России.

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Украина не покупает у России газ с 2015 года
Украина не покупает у России газ с 2015 года
Фото: ЕРА

41% граждан Украины отрицательно относятся к поставкам в страну газа из России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в декабре 2019 года.

Положительно к этому относятся 28% респондентов, нейтрально – 26%.

Участникам опроса были предложены также варианты поставок в Украину топлива из Беларуси и других стран Европы.

Наиболее высокий уровень поддержки опрошенные показали по отношению к топливу из стран Европы – 37% по сравнению с 34% из Беларуси. Отрицательно относятся соответственно 23% и 24%.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Исследование проводилось с 18-го по 23 декабря 2019 года. Методом формализованного интервью было опрошено 2 тыс. человек, проживающих на подконтрольной Украине территории. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, газ, соцопрос, исследование, украинцы, природный газ
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