В Раду проходят пять партий, в том числе "Сила и честь" – опрос

Социсследование Центра Разумкова показывает, что нынешний рейтинг парламентской партии "Голос" недостаточен для попадания в Верховную Раду в случае проведения выборов.

Опрос показывает, что в новую Раду прошли бы четыре "старые" партии Фото: wikipedia.org

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в январе, пятипроцентный барьер преодолели бы пять партий. Об этом свидетельствуют опубликованные 29 января результаты исследования, проведенного Центром Разумкова.

Самый высокий рейтинг имеет партия "Слуга народа" (лидер – Александр Корниенко), за нее готовы проголосовать 45,4% из тех опрошенных, кто намерен идти на избирательный участок и определился с выбором.

В Раду прошли бы также "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко (13,8%), "Европейская солидарность" Петра Порошенко (12,3%), "Батьківщина" Юлии Тимошенко (8%) и "Сила и честь" Игоря Смешко (5,2%).

Остальные партии имеют недостаточную для попадания в парламент электоральную поддержку. Ближе всего к необходимым 5% находятся "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (2,9%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,9%) и "Голос" Святослава Вакарчука (2,5%).

Исследование проводилось с 17-го по 21 января по заказу издания "Обозреватель". Было опрошено 2000 жителей всех регионов Украины, кроме оккупированных. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Партия "Сила и честь" получила 3,82% голосов и заняла седьмое место.