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Больше всего украинцы доверяют ВСУ – опрос

Больше всего опрошенных Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова доверяют Вооруженным силам Украины, церкви и волонтерским организациям.

У украинцев к ВСУ самый высокий уровень доверия среди других социальных институтов (+48%)
У украинцев к ВСУ самый высокий уровень доверия среди других социальных институтов (+48%)
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Среди социальных институтов наибольшим доверием граждан пользуются Вооруженные силы Украины. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, опубликованные 26 декабря.

"Больше всего  доверия граждан у Вооруженных сил Украины (71% доверия, 22% недоверия, баланс доверия-недоверия составляет +48%), церкви (доверяют 65%, не доверяют 25%, баланс доверия +40%), волонтерских организаций (доверяют 64%, не доверяют 26%, баланс доверия +39%)", – сказано в сообщении.

Положительный баланс доверия также у Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (+33%), президента Украины (+32%), Национальной гвардии Украины (+31%), Государственной пограничной службы (+28%), добровольческих батальонов (+ 5%).

"Почти делится доверие и недоверие к таким институтам как Национальная полиция (45% доверяют и 45% не доверяют), патрульная полиция (45% доверяют и 44% не доверяют), Служба безопасности Украины (доверяют 42%, не доверяют 45%). Наиболее негативно украинцы относятся к СМИ России (доверяют 7%, не доверяют 82%, баланс доверия-недоверия составляет -75%)", – говорится в пресс-релизе.

Среди украинских институтов граждане больше всего не доверяют судебной системе (баланс доверия-недоверия -62%), политическим партиям (-54%), местным судам (-53%), коммерческим банкам (-51%), прокуратуре (-50%), чиновникам (-51%), Верховному Суду (-42%), Высшему антикоррупционному суду (-42%), Национальном агентству по вопросам предотвращения коррупции (-40%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (-40%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (-36%), Конституционному суду Украины (-36%).

Преобладает недоверие также по отношению к профсоюзам (-29%), Национальному банку Украины (-29%), Верховной Раде (-17%), правительству (-13%), западным СМИ (-6%).

Исследование "Итоги-2019: общественное мнение" проводили 13–18 декабря во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей среди 2017 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Теги: Украина, полиция, соцопрос, церковь, Вооруженные силы Украины, волонтеры
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