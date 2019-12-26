Большинство украинцев назвали саммит в нормандском формате главным мировым событием 2019 года – опрос

Главным политическим событием в Украине большинство опрошенных Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова назвали президентские и парламентские выборы, главным событием на мировой арене – встречу в нормандском формате в Париже.

Большинство опрошенных украинцев назвали главным политическим событием в мире встречу лидеров "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, опубликованные 26 декабря.

"Главным политическим событием 2019 года в мире была названа нормандская встреча (23%)", – сказано в сообщении.

Далее следуют импичмент президента США Дональда Трампа (6%), война в Сирии (2%), Brexit (2%), протесты "желтых жилетов" во Франции (2%). Ни одного события не смог назвать 51% опрошенных.

"Главным политическим событием 2019 года в Украине, безусловно, были признаны выборы – парламентские и президентские (это событие назвали 58% граждан), причем событие признано положительным. Далее следуют освобождение пленных (8%), нормандская встреча (5%), получение томоса (2%), разведение войск на Донбассе (2%), внедрение рынка земли (2%)", – говорится в пресс-релизе.

Исследование "Итоги-2019: общественное мнение" проводили 13–18 декабря во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей среди 2017 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.