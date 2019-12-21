В декабре выросло количество украинцев, которые считают РФ агрессором – опрос

Согласно результатам опроса, который Социологическая группа "Рейтинг" проводила в период с 13-го по 17 декабря, в Украине выросла поддержка проевропейского вектора развития страны.

Количество украинцев, которые считают Россию агрессором по отношению к Украине, выросло и в декабре достигло 70%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 19 декабря.

"За последний месяц выросло количество респондентов, которые считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине (с 64% до 70%). Противоположного мнения придерживается 21% опрошенных. Последних больше всего на юге и особенно на востоке страны и среди сторонников партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", – сказано в релизе.

Фото: ratinggroup.ua

В то же время, согласно опросу, в Украине выросла поддержка проевропейского вектора развития страны: 60% поддерживают вступление в Евросоюз, 52% поддерживают вступление в НАТО. Эти показатели, по сравнению с ноябрем, выросли на три и четыре процентных пункта соответственно.

Опрос проводился в период с 13-го по 17 декабря среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет методом формализированного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.