Украинцы назвали главные события 2019 года - опрос

Украинцы назвали самые важные события 2019 года. Результаты опроса Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала 23 декабря.
Главным событием текущего года, по мнению 48% граждан, является освобождение украинских моряков и других политзаключенных.
44% опрошенных считают, что самым важным в 2019 году стали выборы президента Украины.
В топ-3 главных событий, набрав 21% голосов, вошло возобновление переговоров по поводу ситуации на Донбассе в нормандском формате.
Среди остальных вариантов голоса распределились следующим образом:
Еще 7% опрошенных было сложно ответить.
Опрос проводился в период с 13-го по 17 декабря среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет методом формализированного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.