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Украинцы назвали главные события 2019 года - опрос

Главным событием 2019 года, по мнению граждан, является освобождение украинских моряков и других политзаключенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

48% опрошенных считают главным событием года возвращение домой моряков и политзаключенных
48% опрошенных считают главным событием года возвращение домой моряков и политзаключенных
Фото: ЕРА

Украинцы назвали самые важные события 2019 года. Результаты опроса Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала 23 декабря.

Главным событием текущего года, по мнению 48% граждан, является освобождение украинских моряков и других политзаключенных.

44% опрошенных считают, что самым важным в 2019 году стали выборы президента Украины.

В топ-3 главных событий, набрав 21% голосов, вошло возобновление переговоров по поводу ситуации на Донбассе в нормандском формате.

Среди остальных вариантов голоса распределились следующим образом:

  • Выборы в Верховную Раду – 15%;
  • Выход сборной Украины по футболу в финальную часть Чемпионата Европы 2020 года – 13%;
  • Укрепление курса гривны – 11%;
  • Получение Томоса про автокефалию Православной церкви Украины – 9%;
  • Дебаты кандидатов в президенты Украины на стадионе "Олимпийский" в Киеве – 6%;
  • Избрание нового правительства – 5%;
  • Коррупционный скандал с госконцерном "Укроборонпром" – 4%;
  • Победа юношеской сборной по футболу на Чемпионате мира – 4%;
  • Отказ Украины от участия в Евровидении 2019 года – 2%;
  • Скандал вокруг телефонного разговора президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа – 2%.

Еще 7% опрошенных было сложно ответить.

Опрос проводился в период с 13-го по 17 декабря среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет методом формализированного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.

Теги: Евровидение, Украина, выборы, Укроборонпром, правительство, соцопрос, церковь, переговоры, чемпионат, политзаключенные, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, украинцы, автокефалия
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