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64% украинцев против переноса празднования Рождества – опрос

Идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря поддержали 25% украинцев, опрошенных Социологической группой "Рейтинг".

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В Украине Рождество отмечают в январе
В Украине Рождество отмечают в январе
Фото: ЕРА

64% граждан Украины негативно относятся к идее перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Поддерживают перенос 25% респондентов.

7% опрошенных заявили, что им безразличен этот вопрос. 4% затруднились ответить.

В "Рейтинге" отметили рост доли тех, кто поддерживает перенос. В частности, в 2016 году "за" были 15%, "против" – 69%.

Больше всего сторонников идеи переноса проживает на западе Украины (43%), меньше всего – на востоке (14%).

"Несколько больше поддерживают эту инициативу более обеспеченные и опрошенные среднего и старшего возраста", – рассказали социологи.

Опрос проводился с 5-го по 8 декабря методом интервью среди 2000 граждан в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Православная церковь празднует Рождество в январе, католическая – в декабре.

В феврале предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявлял, что церковный календарь "не является догмой" и в этом вопросе можно принимать изменения. В декабре он сказал, что церковь перенесет дату празднования Рождества, когда украинцы будут к этому готовы.

Теги: Украина, Рождество, соцопрос, церковь
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