Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Среди руководителей энергетической отрасли Украины больше всего отрицательных отзывов получила работа Геруса – опрос

27% опрошенных социологической группой "Рейтинг" оценивают работу главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса отрицательно, 14% – нейтрально, 3% – положительно, 50% ничего не знают о нем.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие поправки, предложенной Герусом
Импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие поправки, предложенной Герусом
Фото: radiosvoboda.org

Социологическая группа "Рейтинг" 29 января обнародовала на своем сайте результаты исследования общественного мнения по поводу энергетической сферы Украины. В частности, социологи выясняли, как граждане относятся к руководителям в этой отрасли. 

"От половины до двух третей опрошенных не знают ничего о деятельности ключевых должностных лиц по вопросам энергетики. Так, 58% ничего не знают о работе министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля. 20% оценивают его работу отрицательно, 14% – нейтрально, 3% – положительно. 50% не знают о главе комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрее Герусе. 27% оценивают его работу отрицательно, 14% – нейтрально, 3% – положительно. 59% не знают о главе Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерии Тарасюке. 20% оценивают его деятельность негативно, 13% – нейтрально, только 2% – положительно. Негативное отношение к указанным должностным лицам преобладает среди представителей старшей возрастной группы", – сказано в отчете.

Только 12% опрошенных считают Украину полностью энергетически независимой страной, отметили авторы исследования.

"Половина опрошенных считают, что наша страна частично зависит в этом вопросе от других государств, 23% считают ее полностью зависимой. Последняя мысль наиболее распространена среди наименее обеспеченных и тех, кто выступает за вступление в Таможенный союз с Россией. За последние полтора года уменьшилось число тех, кто утверждает, что Украина является полностью энергетически независимой (в июле 2018 года таких было 20%)", – констатировали социологи.

При этом 41% граждан Украины отрицательно относятся к поставкам в страну газа из России, положительно к этому относятся 28% респондентов, нейтрально – 26%.

"Почти две трети опрошенных не поддерживают решение о возобновлении импорта электроэнергии из России, 29% – поддерживают. Наиболее острой критике это решение подверглось среди респондентов запада и центра. Среди жителей юга и востока также это решение было воспринято неоднозначно. 65% считают, что решение о возобновлении импорта электроэнергии из России выгодно в первую очередь олигархам. Только 11% считают, что оно принесет пользу населению Украины, 8% – промышленным предприятиям", – сообщили авторы исследования.

Импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие поправки, внесенной Герусом в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". С 1 октября начался коммерческий импорт электроэнергии из России. 

Исследование проводилось с 18-го по 23 декабря 2019 года. Методом формализованного интервью было опрошено 2 тыс. человек, проживающих на подконтрольной Украине территории. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Теги: энергетика, соцопрос, Андрей Герус, Алексей Оржель, Валерий Тарасюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
“Мне нужны ответы“. Австралиец, называющий себя сыном принца Чарльза, потребовал от наследника британского престола сдать тест ДНК
“Мне нужны ответы“. Австралиец, называющий себя сыном принца Чарльза, потребовал от наследника британского престола сдать тест ДНК
Названы имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии "Оскар"
Названы имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии "Оскар"
Терон показала лицо без макияжа
Терон показала лицо без макияжа
  Опубликован проморолик мюзикла по мотивам фильмов "Назад в будущее". Видео
  Опубликован проморолик мюзикла по мотивам фильмов "Назад в будущее". Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS