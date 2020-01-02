57% украинцев практически не читают книги – опрос

57% украинцев практически не читают книги. Остальные 43% опрошенных более или менее регулярно читают. Об этом сообщается в результатах опроса компании Research & Branding Group.
Среди читающих украинцев больше женщин (47%), чем мужчин (38%).
Чаще всего книги читают граждане возрастом от 18 до 30 лет (51%), а украинцы предпенсионного и пенсионного возраста – гораздо реже (39%).
На результаты опроса повлияло также наличие высшего образования. Среди закончивших вуз 56% читающих, а среди обладателей среднего и неполного среднего – 30%.
По регулярности чтения голоса разделились следующим образом:
Среднестатистический читатель Украины за год прочитывает девять книг. В 2017 году этот показатель составлял семь книг.
Опрос проводился в период с 7-го по 18 ноября 2019 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей среди 1805 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,4%.