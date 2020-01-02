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57% украинцев практически не читают книги – опрос

Среднестатистический украинец прочитывает в год девять книг. Об этом говорится в результатах опроса компании Research & Branding Group.

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Согласно опросу, женщины читают чаще, чем мужчины
Согласно опросу, женщины читают чаще, чем мужчины
Фото: pixabay.com

57% украинцев практически не читают книги. Остальные 43% опрошенных более или менее регулярно читают. Об этом сообщается в результатах опроса компании Research & Branding Group.

Среди читающих украинцев больше женщин (47%), чем мужчин (38%).

Чаще всего книги читают граждане возрастом от 18 до 30 лет (51%), а украинцы предпенсионного и пенсионного возраста – гораздо реже (39%).

На результаты опроса повлияло также наличие высшего образования. Среди закончивших вуз 56% читающих, а среди обладателей среднего и неполного среднего – 30%.

По регулярности чтения голоса разделились следующим образом:

  • несколько раз в месяц – 31%;
  • несколько раз в неделю – 27%;
  • несколько раз в год – 21%;
  • практически каждый день – 14%;
  • реже, чем раз в год – 4%.

Среднестатистический читатель Украины за год прочитывает девять книг. В 2017 году этот показатель составлял семь книг.

Опрос проводился в период с 7-го по 18 ноября 2019 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей среди 1805 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Теги: Украина, образование, соцопрос, книги, украинец, женщины, досуг, мужчины
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