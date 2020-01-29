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Большинство украинцев считают движителями реформ Зеленского и правительство – опрос

Реформы в Украине тормозят олигархи, считает большинство граждан Украины, опрошенных Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

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Зеленского в качестве движителя выбрали 60,1% опрошенных
Зеленского в качестве движителя выбрали 60,1% опрошенных
Фото: ЕРА

Большинство украинцев считают, что реформы в стране двигает президент Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют опубликованные 29 января результаты исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Респондентам задали вопрос: "Движитель или тормоз реформ?" – и предложили варианты ответов, среди которых можно было отметить пять.

Зеленского в качестве движителя выбрали 60,1% опрошенных. 37% считают таковым правительство, а 29,7% – фракция "Слуги народа" в Верховной Раде.

Лидерами среди "тормозов" оказались олигархи (50,9%), чиновники (43,1%) и парламентская фракция "Европейская солидарность" (22,2%).

Исследование проводилось 6–11 декабря 2019 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, среди 2018 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Теги: Верховная Рада, реформы, соцопрос, Владимир Зеленский, олигархи, чиновники, Слуга народа, Европейская солидарность
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