48% взрослых украинцев готовы участвовать в акциях протеста – опрос

Опрос Киевского международного института социологии показал, что за год количество украинцев, готовых принимать участие в акциях протеста, увеличилось.

В акциях протеста готовы принимать участие 48% взрослых граждан Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабре 2019 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Доля тех, кто утверждает, что не готов участвовать в каких-либо акциях массового протеста, в течение 2018–2019 годов не изменилась и составляет 49%. В акциях протеста готовы участвовать 48% взрослых жителей Украины. Уровень вырос по сравнению с 2018 годом (44%)", – сказано в сообщении.

В КМИС отметили, что "готовность населения принять участие в санкционированных митингах и демонстрациях практически не изменилась и составляет 11%, а в несанкционированных митингах и демонстрациях – даже несколько уменьшилась (с 4% до 2%)".

Большинство опрошенных готовы прибегнуть к таким формам социального протеста, как участие в избирательной кампании (34%), сбор подписей под коллективными воззваниями (16%), санкционированные митинги и демонстрации (11%).

По данным КМИС, самый низкий уровень готовности к акциям протеста зафиксирован на западе Украины, самый высокий – на востоке. Уровень на юге и в центре почти не отличается.

Исследование проводилось с 1-го по 12 декабря 2019 года методом личного интервью. Было опрошено 2043 человека в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.