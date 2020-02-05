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Вступление в НАТО поддерживают 46,2% украинцев – опрос

Опрошенные центром "Социс" украинцы больше поддерживают вступление страны в Евросоюз, чем в НАТО.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Против вступления Украины в НАТО выступили 31,5% участников опроса
Против вступления Украины в НАТО выступили 31,5% участников опроса
Фото: ЕРА

46,2% граждан Украины считают правильным возможное вступление страны в Североатлантический альянс. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в январе центром "Социс".

Респондентам задали вопрос: "Если бы в ближайшее время состоялся референдум по поводу вступления Украины в Европейский союз и НАТО, как бы вы проголосовали?"

Против вступления Украины в НАТО выступили 31,5% участников опроса.

Вступление Украины в Евросоюз поддерживают 58,6%, выступают против 23,7%.

От 11,3% до 15,4% участников опроса не определились с ответом или отказались отвечать.

Инфографика: socis.kiev.ua
Инфографика: socis.kiev.ua

Социсследование проводилось с 20-го по 27 января методом формализованного интервью по месту проживания респондентов. Опрошено 2000 граждан. Статистическая погрешность не превышает 2,1%.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

5 февраля 2020 года Кабинет Министров одобрил годовую национальную программу Украина – НАТО нового качества.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом.

В январе 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко предположил, что Украина подаст заявку на вступление в Европейский союз в 2024 году.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Украина не вступит в Европейский союз в ближайшие 10 лет. По его прогнозам, это возможно примерно после 2035 года.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за членство Украины в ЕС.

Теги: Украина, НАТО, соцопрос, Европейский союз
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