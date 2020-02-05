Правительство одобрило национальную программу Украина – НАТО на 2020 год

Годовая национальная программа Украина – НАТО предусматривает реформы сектора безопасности и обороны, а также демократические преобразования в стране, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Все мероприятия, предусмотренные в программе, подкреплены финансово, сообщили в правительстве Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров на заседании одобрил годовую национальную программу Украина – НАТО нового качества. Об этом 5 февраля в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Впервые в центре внимания программы – права, свободы и законные интересы человека. Именно такой человекоцентристский подход исповедует Североатлантический альянс. Впервые разработка документа осуществлялась по международной методике Results-Based Management (RBM – "Управление, ориентированное на результат"). Именно такая методика используется при подготовке аналогичных стратегических документов в государствах – членах НАТО, Всемирном банке и ООН", – написал премьер.

Он добавил, что годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране.

"Она максимально приближена по содержанию и принципам к плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую же структуру", – подчеркнул Гончарук.

На сайте Кабмина отмечается, что документ должны передать на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Програма разрабатывалась одновременно с государственным бюджетом на 2020 год, поэтому все мероприятия, предусмотренные в программе, подкреплены финансово, добавили в пресс-службе.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

Результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, опубликованные 26 декабря, показывают, что более половины (51%) опрошенных украинцев считают, что вступление в НАТО обеспечит безопасность страны.