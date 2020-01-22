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Загороднюк: Моя главная задача – достичь военных критериев членства НАТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в этом месяце начнется внедрение первых дорожных карт перехода украинских Вооруженных сил на стандарты НАТО.

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Загороднюк: Военно-морские силы Украины уже сейчас фактически отвечают критериям членства в Альянсе
Загороднюк: Военно-морские силы Украины уже сейчас фактически отвечают критериям членства в Альянсе
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина" назвал своей основной целью на посту достижение военных критериев членства в НАТО и получение Украиной статуса члена Программы усиленных возможностей НАТО.

"Наконец кооперация стала практичной. До этого часто это были просто политические лозунги, но особо ничего не происходило. Мы дали понять, что нас политические лозунги не интересуют. Интересует переход в практический режим. Моя главная задача – достичь военных критериев членства и сделать все для того, чтобы получить статус члена Программы усиленных возможностей НАТО", – подчеркнул Загороднюк.

По его мнению, шансы его получить у Украины есть.

Министр обороны отметил, что в этом месяце начнется внедрение первых дорожных карт перехода украинских Вооруженных сил на стандарты НАТО.

"В Брюсселе у нас были системные встречи, на которых мы договорились о дорожных картах перехода на стандарты Альянса. Как должна внедряться реформа в тесной кооперации с НАТО, чтобы они понимали наши действия и полностью поддерживали их – эти дорожные карты были согласованы и поддержаны. Первые дорожные карты уже будут в январе, потому что стандартов там несколько сотен", – рассказал Загороднюк.

По его словам, дорожная карта будет касаться отдельных родов войск, потому что все они находятся в разном состоянии.

"В некоторых оно такое, что можно уже завтра сертификацию проходить, в некоторых ее уже прошли (например, в Силах специальных операций), а в некоторых – необходимо строить все с самого начала", – отметил министр. 

Он добавил, что Военно-морские силы Украины уже сейчас фактически отвечают критериям членства в Альянсе, поскольку многие военные прошли службу и обучение в структурах НАТО.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

Согласно результатам июньского опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", вступление Украины в Альянс поддерживает 53% граждан. В октябре 54,4% респондентов, опрошенных Центром Разумкова, высказались против возможного отказа от вступления в Альянс.

Теги: Украина, НАТО, Андрей Загороднюк, дорожная карта
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