Во время весеннего призыва в Украине повестки получат мужчины от 20 лет – Загороднюк

По словам министра обороны Андрея Загороднюка, возраст призыва с 18 лет прописан в законе и никогда не менялся.

Загороднюк сообщал о том, что Минобороны планирует отказаться от призыва в армию Фото: Андрій Загороднюк / Facebook

В Украине во время весеннего призыва в апреле повестки получат мужчины старше 20 лет. Молодые люди 18 и 19 лет не будут принудительно привлекаться к срочной службе. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

Во время весеннего призыва лица младше 20 лет могут пойти служить только на добровольной основе.

16 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №13/2020 о призыве на срочную службу мужчин с 18 лет.

По словам Загороднюка, возраст призыва с 18 лет прописан в законе и никогда не менялся.

В Вооруженных силах Украины в октябре 2019 года предложили призывать граждан на срочную службу с 18 лет, а не с 20.

В ноябре 2019 года Загороднюк говорил, что Минобороны планирует отказаться от призыва в армию.

Призыв на срочную службу в армию был отменен при президентстве Виктора Януковича и возобновлен после начала войны на Донбассе. Призыву на срочную службу в Украине подлежали мужчины в возрасте от 20 до 27 лет. Призывников не имеют права отправлять в зону операции Объединенных сил.