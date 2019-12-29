Осенний призыв в ряды ВСУ завершен

9 тыс. человек пополнят воинские части Вооруженных сил Украины в рамках осеннего призыва, заявил начальник отделения комплектования управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Николай Качаненко.

Осенний призыв в ряды Вооруженных сил Украины завершен, заявил 28 декабря в комментарии информагентству Министерства обороны Украины "АрмияInform" начальник отделения комплектования управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Николай Качаненко.

"Нынешняя призывная кампания проходила гораздо организованнее предыдущей, весенней. Конечно, не обошлось без совместных рейдов сотрудников военкоматов и представителей полиции и других дополнительных мер, чтобы выполнить план призыва", – сказал он.

По словам Качаненко, в целом призвали 15,2 тыс. человек, из которых, как и предполагалось, 9 тыс. пополнят воинские части ВСУ. По состоянию на 27 декабря 3340 призывников сразу подписали контракт на военную службу. Сейчас в военкоматах началась работа по изучению призывного ресурса весенней кампании 2020 года.

"Цифра весеннего плана призыва зависит не только от поступлений заказов из воинских частей, но и возможностей военкоматов. Будет подсчитано, сколько юношей призывного возраста вступили в вузы, количество непригодных по состоянию здоровья и тому подобное. Окончательные данные плана призыва станут известны за неделю до начала кампании", – отметил Качаненко.

С 1 октября в Украине стартовал осенний призыв на срочную службу. Призывали мужчин от 20 до 27 лет, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и не имеют права на освобождение или отсрочку. Мужчины 18–19 лет могут пройти службу в армии на добровольной основе путем оформления контракта. 24 октября Качаненко заявил, что в Вооруженных силах Украины предлагают призывать граждан на срочную службу с 18 лет, а не с 20.

В ноябре 2019 года министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Минобороны Украины планирует отказаться от призыва в армию.