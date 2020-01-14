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Украина готова отправить в Ирак 20 военных в поддержку миссии НАТО

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина планирует отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу.

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Представители Украины и НАТО согласовали следующие шаги по внедрению нового подхода НАТО "Один партнер одна программа", рассказали в Минобороны
Представители Украины и НАТО согласовали следующие шаги по внедрению нового подхода НАТО "Один партнер – одна программа", рассказали в Минобороны
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

В рамках миссии НАТО Украина готова отправить 20 военнослужащих в Ирак после возобновления работы миссии в регионе. Об этом 14 января во время встречи в штаб-квартире НАТО с заместителем генерального секретаря Североатлантического альянса по вопросам операций Джоном Манзой заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, сообщила пресс-служба Минобороны в Facebook.

"Я проинформировал заместителя генсека, что у Украины есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма", – заявил Кулеба.

Также стороны согласовали следующие шаги по внедрению нового подхода НАТО "Один партнер – одна программа", а также обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и разработку документов для ее выполнения, добавили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/2823032847759202

В октябре 2018 года после стабилизации ситуации в Ираке на фоне победы над ИГИЛ в Багдаде начала работу тренировочная миссия НАТО. До этого тренировкой иракских офицеров занимались инструкторы НАТО в Иордании. Миссия НАТО в Ираке насчитывает около 500 инструкторов и советников из государств НАТО и стран-партнеров. В ноябре 2019 года Украина высказала намерение присоединиться к миссии.

4 января 2019 года после убийства командующего спецподразделением “Аль-Кудс” иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани Североатлантический альянс приостановил свою тренировочную миссию в Ираке.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время атак на американские базы в Ираке военные не пострадали.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

9 января заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО рассматривает, что может сделать для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и борьбы с терроризмом. По его словам, лучший способ борьбы с международным терроризмом не всегда заключается в развертывании войск НАТО в масштабных военных операциях.

Теги: Украина, Ирак, НАТО, убийство, Багдад, миссия, Дмитрий Кулеба, Минобороны, военнослужащий
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