Столтенберг: НАТО рассматривает, что еще может сделать для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Лучший способ борьбы с международным терроризмом не всегда заключается в развертывании войск НАТО в масштабных военных операциях, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО рассматривает, что может сделать для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и борьбы с терроризмом. Об этом 9 января на пресс-конференции заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, сообщила пресс-служба НАТО.

"Мы сейчас рассматриваем, что еще мы можем сделать, чтобы помочь стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и бороться с международным терроризмом. Мы уже многое делаем, особенно когда дело доходит до обучения, консультирования и помощи местным силам", – сказал Столтенберг.

По его словам, лучший способ борьбы с международным терроризмом не всегда заключается в развертывании войск НАТО в масштабных военных операциях.

"Иногда мы должны это сделать. Но лучший способ – дать местным силам возможность самостоятельно бороться с терроризмом... Президент [США Дональд] Трамп вчера призвал к более активному участию НАТО. И мы смотрим, что еще мы можем сделать. Я не буду рассуждать о результатах, но скажу, что я думаю, что у НАТО есть потенциал сделать больше", – сказал он.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявлял, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

8 января Трамп заявил, что во время атак на американские базы в Ираке военные не пострадали.