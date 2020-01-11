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США не будут выводить войска из Ирака – спикер Госдепа

Спикер Государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что американские военнослужащие останутся в Ираке для продолжения борьбы с ИГИЛ.

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Войска США останутся в Ираке для борьбы с террористами
Войска США останутся в Ираке для борьбы с террористами
Фото: pixabay.com

США не будут выводить войска из Ирака. Об этом в заявлении для прессы 10 января сообщила спикер Государственного департамента США Морган Ортагус.

По ее словам, любая американская делегация, которую направят в Ирак, не будет обсуждать вопрос о выводе войск. Американские представители на Ближнем Востоке будут отвечать за стратегическое партнерство.

Ортагус подчеркнула, что США сохранят военное присутствие в Ираке для продолжения борьбы с террористами из группировки "Исламское государство".

"Однако между правительствами США и Ирака необходимо вести разговор не только о безопасности, но и о нашем финансовом, экономическом и дипломатическом партнерстве. Мы хотим быть другом и партнером суверенного, процветающего и стабильного Ирака", – заявила Ортагус.

Спикер добавила, что делегация НАТО прибыла в Госдеп, чтобы обсудить усиление роли Североатлантического альянса в Ираке.

8 января в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент США Дональд Трамп призвал Альянс к большей активности на Ближнем Востоке.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой выпущены "десятки ракет", в Иране назвали "Мученик Сулеймани". Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад получил официальное устное сообщение от Ирана о предстоящих ракетных ударах по американским военным базам в Ираке.

После атаки на американские военные базы в Ираке иранский Корпус стражей исламской революции пригрозил нанести удар по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах и по Хайфе в Израиле.

Действия Ирана были ответом на убийство командира элитного подразделения КСИР "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке.

В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявлял, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

Президент США пригрозил, что если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

8 января Трамп заявил, что США введут новые санкции против Ирана. Он отметил, что во время атак на американские базы в Ираке военные не пострадали.

Теги: США, Ирак, НАТО, военные, террористы, Исламское государство, военнослужащий, безопасность, Морган Ортагус, спикер
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