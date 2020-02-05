Верховная Рада отклонила законопроект о выплате пенсий жителям ОРДЛО

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о реализации права на пенсию", который предусматривал регулирование процедуры получения пенсий для жителей ОРДЛО, направили в комитет для подготовки к повторному первому чтению.

Противники законопроекта во время обсуждения говорили, что в случае его принятия "Россия будет аплодировать стоя" Фото: iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада Украины отклонила законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о реализации права на пенсию" №2083-д, который предусматривал регулирование вопроса выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Поддержали законопроект 184 нардепа из необходимых 226.

Проектом закона предлагалось упростить процедуру доказательства права на выплату пенсий и ее размера путем отмены обязательного предоставления бумажных документов для лиц, которые вынуждены были покинуть свое место жительства; отменить для указанной категории лиц ограничения возможности получить невыплаченную пенсию только за три года; заложить основы под особый режим и порядок получения пенсий для пенсионеров, которые остались жить на оккупированных территориях.

По замыслу авторов законопроекта, принятие проекта закона обеспечило бы создание равных условий доступа к пенсионному обеспечению для всех граждан Украины, независимо от места проживания и факта внутреннего перемещения.

В пояснительной записке говорилось, что в случае принятия закон не повлиял бы на показатели бюджета.

Заместитель министра финансов Украины Юрий Джигир в ходе обсуждения законопроекта попросил снять его с рассмотрения из-за большой финансовой нагрузки на бюджет – по его словам, его реализация потребовала бы дополнительно около 115 млрд грн.

"Брать такую дополнительную нагрузку на госбюджет мы можем только с адекватными доходными компенсаторами. Предлагаем доработать и подать этот законопроект с соответствующими доходными компенсаторами", – подчеркнул Джигир.

Противники законопроекта во время обсуждения говорили, что в случае его принятия "Россия будет аплодировать стоя".

Большинством голосов законопроект направили в комитет для подготовки к повторному первому чтению.

Указанный проект закона зарегистрировали в парламенте в ноябре 2019 года. 17 декабря его передали на рассмотрение профильному комитету.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украина прекратила социальные выплаты гражданам, проживающим на подконтрольной боевикам территории Донбасса, в конце 2014 года. Чтобы получать пенсии, жители ОРДЛО должны зарегистрироваться как переселенцы и жить на подконтрольной Украине территории.

Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщал, что государственный бюджет Украины теряет около 1 млрд грн в месяц на выплатах пенсий фиктивным переселенцам, которые проживают на не подконтрольных властям территориях в Донецкой и Луганской областях.

В международной организации Human Rights Watch заявили, что Украина должна завершить дискриминационную практику, которая заставляет пенсионеров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей пересекать линию разграничения на Донбассе для получения пенсии. Правозащитники призвали президента Украины Владимира Зеленского создать условия для минимизации таких поездок.

По данным правозащитников, ежемесячно около 1 млн человек пересекают блокпосты на Донбассе. Более половины из них ездят на подконтрольные украинским властям территории для получения пенсий.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 23 октября 2019 года сообщила, что жителям оккупированных районов Донбасса и временно перемещенным лицам Украинское государство не выплатило миллиарды гривен пенсий, средняя задолженность одному пенсионеру составляет 31 тыс. грн.

23 октября советник секретаря СНБО Сергей Сивохо призвал выплачивать пенсии жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.