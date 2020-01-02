Пенсии в ОРДЛО смогут выдавать только после деоккупации – Кулеба

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что на данный момент нет возможности выплачивать пенсии жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Кулеба заявил, что решение ситуации с выплатами пенсий в ОРДЛО кроется в деоккупации Фото: kmu.gov.ua

Пенсии в отдельных районах Донецкой и Луганской областей смогут выдавать только в случае их деоккупации. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, Евросоюз считает выплату пенсий в ОРДЛО правозащитным вопросом, однако не настаивает на его реализации.

"Они также понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое – иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет", – добавил Кулеба.

Он заявил, что для решения проблемы с выплатами на оккупированной территории необходимо, чтобы там работали платежные системы и Пенсионный фонд.

Кулеба отметил, что жители ОРДЛО могут получать пенсии, но для этого им необходимо выезжать на подконтрольную правительству Украины территорию.

По поводу законопроекта №2083-д, который касается выплат пенсий жителям оккупированных территорий, он заявил, что такие инициативы должны быть, так как нужно "постоянно искать пути решения вопроса".

Указанный проект закона зарегистрировали в парламенте в ноябре 2019 года. 17 декабря его передали на рассмотрение профильному комитету.

Законопроект призван урегулировать вопрос выплаты пенсий жителям оккупированных территорий. Документ предлагает отменить обязательную регистрацию пенсионеров как временно перемещенных лиц для получения пенсий и выплачивать задолженности по пенсии без срока давности. Также в законопроекте предлагается возможность жителям ОРДЛО, которые не могли платить страховые взносы, докупить стаж без применения санкций. При потере документов пенсию предлагают рассчитывать на основе данных из реестра застрахованных лиц.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украина прекратила социальные выплаты гражданам, проживающим на подконтрольной боевикам территории Донбасса, в конце 2014 года. Чтобы получать пенсии, жители ОРДЛО должны зарегистрироваться как переселенцы и жить на подконтрольной Украине территории.

Согласно опубликованной Лубинцом статистике, в августе 2014 года в Луганской и Донецкой областях было зарегистрировано 1 млн 278 тыс. пенсионеров. При этом как внутренне перемещенные лица зарегистрировались и получают пенсию в Украине только 500 тыс. человек, более 700 тыс. не могут реализовать это свое конституционное право.

Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщал, что государственный бюджет Украины теряет около 1 млрд грн в месяц на выплатах пенсий фиктивным переселенцам, которые проживают на не подконтрольных властям территориях в Донецкой и Луганской областях.

В международной организации Human Rights Watch заявили, что Украина должна завершить дискриминационную практику, которая заставляет пенсионеров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей пересекать линию разграничения на Донбассе для получения пенсии. Правозащитники призвали президента Украины Владимира Зеленского создать условия для минимизации таких поездок.

По данным правозащитников, ежемесячно около 1 млн человек пересекают блокпосты на Донбассе. Более половины из них ездят на подконтрольные украинским властям территории для получения пенсий.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 23 октября сообщила, что жителям оккупированных районов Донбасса и временно перемещенным лицам Украинское государство не выплатило миллиарды гривен пенсий, средняя задолженность одному пенсионеру составляет 31 тыс. грн.

23 октября советник секретаря СНБО Сергей Сивохо призвал выплачивать пенсии жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.