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В аэропорту Стамбула самолет после посадки развалился на части. Видео

Вечером 5 февраля в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен самолет рейса "Измир – Стамбул" после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части, а позже загорелся. Об этом сообщает CNN Turk. По данным телеканала, на борту находилось 177 человек, жертв нет, пассажиров и экипаж эвакуировали. Самолет принадлежит авиакомпании Pegasus Airlines, отмечает канал. Снятое на очеивдцами видео эвакуации обнародовано на YouTube-канале ihlas Son Dakika.

 
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В аэропорту Стамбула самолет после посадки развалился на части. Видео / ГОРДОН

Скриншот: ihlas Son Dakika / YouTube



видео

Видео: ihlas Son Dakika / YouTube
Теги: Турция, самолет, авиакатастрофа, крушение, эвакуация, Стамбул, Измир, пассажиры
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