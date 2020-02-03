Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении MH17 – адвокат

Одного из фигурантов дела о крушении самолета рейса MH17 на Донбассе, бывшего российского офицера Олега Пулатова, будет представлять международная группа защитников, заявила адвокат Елена Кутьина.

Следствие установило четырех подозреваемых в деле о крушении MH17 Фото: ЕРА

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе летом 2014 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Елену Кутьину.

Она рассказала, что прокуратура уже вызвала четырех подозреваемых. Одного из них – Олега Пулатова – будет защищать международная группа из двух голландских адвокатов и одного российского.

Кутьина уверяет, что работа адвокатов будет проводиться в соответствии с нормами международного права, с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв.

Адвокат выразила надежду, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет "независимым и объективным".

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования.

Согласно выводам экспертов, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ экс-"министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко.

9 марта 2020 года в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол начнется рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин авиакатастрофы.

Гиркин и Дубинский заявляли, что отказываются давать показания на процессе.