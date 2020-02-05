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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении MH17 еще летом – представитель ведомства

Сейчас генеральная прокуратура Нидерландов проводит процедуру уведомления о вызове в суд для четырех обвиняемых в деле о крушении самолета малайзийских авиалиний рейса MH17 на Донбассе, сообщила спикер прокуратуры Брехтье ван де Мосдэйк.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области
Фото: ЕРА

Обвинение четырем подозреваемым в деле о крушении самолета рейса MH17 на Донбассе было выдвинуто еще 19 июня 2019 года. Сейчас длится процесс, целью которого является их уведомление о вызове в суд. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила спикер государственной прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдэйк.

"Обвинение было выдвинуто еще 19 июня 2019 года. То, что происходит после предъявления обвинения, это так называемый "приказ о вызове", который выдается ответчикам, чтобы они знали, что их вызывают в суд", – сказала представитель прокуратуры.

Ван де Моосдэйк отметила, что эта процедура занимает некоторое время.

"На судебном заседании 9 марта 2020 года государственная прокуратура Нидерландов наметит шаги, которые следует предпринять судьям", – добавила она.

Адвокат Елена Кутьина 3 февраля сообщила, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении MH17.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования.

Согласно выводам экспертов, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ экс-"министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко.

9 марта 2020 года в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол начнется рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин авиакатастрофы.

Гиркин и Дубинский заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Пулатова в суде будет защищать международная группа из двух голландских адвокатов и одного российского.

Теги: Нидерланды, авиакатастрофа, MH17, расследование, обвинения, суд
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