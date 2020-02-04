Гиркин заявил, что не будет давать показания в суде по MH17, даже если его доставят туда насильно

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин, который является фигурантом дела о крушении самолета рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, заявил, что не признает правомочность нидерландской стороны предъявлять ему обвинения.

Гиркин воевал на Донбассе около полугода в 2014 году Фото: ЕРА

Бывший "министр обороны ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков) в комментарии "Интерфаксу" заявил, что не признает предъявленное ему прокуратурой Нидерландов обвинение по делу о крушении Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году.

Он сказал, что не признает правомочность нидерландской стороны предъявлять ему обвинения.

Отвечая на вопрос, готов ли он дать показания по этом делу, Гиркин подчеркнул, что не будет этого делать даже в том случае, если его туда доставят насильно.

Гиркин во главе группы боевиков в апреле 2014 года захватил Славянск Донецкой области. После того как в июле город был возвращен под контроль Киева, сбежал в Донецк, где возглавил "министерство обороны ДНР". К концу 2014 года вернулся в Россию.

В марте 2019 года бывший главарь боевиков выставил на аукцион в Москве медаль за аннексию Крыма.

Адвокат Елена Кутьина 3 февраля сообщила, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении MH17.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования.

Согласно выводам экспертов, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ экс-"министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко.

9 марта 2020 года в юридическом комплексе недалеко от аэропорта Схипхол начнется рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин авиакатастрофы.