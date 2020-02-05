В результате крушения самолета в аэропорту Стамбула погиб человек

По данным министерства здравоохранения Турции, число пострадавших при крушении пассажирского самолета в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле достигло 157.

Самолет развалился на три части Фото: ЕРА

В результате крушения 5 февраля в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен самолета рейса Измир – Стамбул есть один погибший. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, информирует агентство "Анадолу".

Госпитализированы, по последним данным, 157 пострадавших.

Всего на борту находилось 177 пассажиров (включая двух детей) и шесть членов экипажа.

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines после посадки в Стамбуле выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, а затем загорелся.

В связи с произошедшим начато расследование.

После крушения в аэропорту имени Сабихи Гекчен отменили все рейсы.