Катастрофа самолета МАУ. Иран обвинил представителя Украины в утечке данных расследования, но пообещал продолжить сотрудничество

Аудиофайл радиообмена между диспетчерской вышкой и самолетами в день крушения украинского Boeing вблизи Тегерана был передан следователями представителю Украины, а затем его обнародовали украинские СМИ. Об этом заявили в Организации гражданской авиации Ирана, призвав не допускать утечек материалов расследования.

Иран продолжит сотрудничество со всеми заинтересованными странами по установлению причин крушения пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", однако призывает избегать утечек информации, касающейся расследования. Об этом говорится в заявлении Организации гражданской авиации Ирана (ОГАИ), которое опубликовано на ее сайте 5 февраля.

В ОГАИ заявили, что аудиозапись радиообмена, который происходил утром 8 января между диспетчерской вышкой и экипажами самолетов, вместе с рядом других документов была передана представителю Украины в рамках стандартной процедуры, участие в которой принимают эксперты из разных стран. Однако фрагмент переговоров затем был обнародован украинскими СМИ.

"Звуковой файл не является уникальным, поскольку другие рейсы, которые были на связи с диспетчерской башней, слышали разговор в то же самое время. Однако любая утечка данных, например запись, которая является частью материалов следствия, противоречит правилам расследования воздушных катастроф", – утверждают в Тегеране.

Члены экипажа борта Iran Aseman Airlines, который доложил диспетчеру о чрезвычайной ситуации, были опрошены; на момент беседы с ними следствие не располагало данными о ракетных пусках в районе аварии, сказано в заявлении.

Следователи собрали и проанализировали все остальные разговоры пилотов и диспетчеров, которые происходили в утро катастрофы самолета МАУ, отмечает ОГАИ.

"Согласно Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (также известной как Чикагская конвенция), общественное мнение следует привлекать не путем утечки результатов, а путем выяснения причин воздушной катастрофы во избежание их повторения. Таким образом, единственной организацией, имеющей право предоставлять информацию о бедствии, является та, которая несет ответственность за ее изучение", – заявило иранское ведомство.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. Чиновник сказал, что в Киеве бортовые самописцы попытаются расшифровать с использованием опыта Канады, Франции и США, а если не удастся, их отправят во Францию. Однако 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

23 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию катастрофы и заявил, что Украина готова обеспечить исследование самописцев; Данилов говорил, что Тегеран примет решение по работе с черными ящиками после доклада делегации, которая была в Киеве.

Телеканал "1+1" 2 февраля опубликовал расшифровку переговоров диспетчерской вышки аэропорта Тегерана и пилота рейса EP3768 иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines, которые велись утром 8 января 2020 года, в день крушения самолета МАУ. Как следует из расшифровки, рейс EP3768 Шираз – Тегеран выполнял посадку почти одновременно со взлетом украинского борта. Пилот иранского рейса сообщил диспетчеру, что видел след от полета ракеты, а затем взрыв в воздухе.

3 февраля Резаифар заявил, что из-за утечки данных в украинские СМИ Иран больше не станет делиться с Украиной информацией о ходе расследования.

Данилов призвал Тегеран соблюдать Чикагскую конвенцию, согласно которой государству, в регистр которого занесено потерпевшее аварию воздушное судно, должна быть предоставлена возможность назначить наблюдателей для присутствия при расследовании, а государство, производящее расследование, должно направить этому государству отчет и заключение.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing.